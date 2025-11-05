Örnek No: 55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/426 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/426 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu kaydı: İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı mahallesi, 2501 ada, 27 parsel, 30/1800 Arsa paylı, 3.742,72 Ana taşınmaz yüz ölçümlü, B blok, 2. Kat, 12 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

İmar durumu: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısında, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 2501 Ada 27 parsel sayılı yer, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında, maksTAKS:0.25, KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır.İmar arşiv dosyasında yapılan incelemede, parseldeki bina için 08.12.2005 tarihli yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüştür.

Özellikler: Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 2501 Ada 27 parsel (3.742,72 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı "3 Bloklu Kargir Bina" nitelikli ana taşınmazda, B Blok, 2.Katta 30/1800 arsa paylı 12 b.bölüm numaralı "Mesken" nitelikli taşınmazın tamamıdır.Halihazırda ise, Güneşli Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Güneşli Konakları, No:30B, B Blok, Kat:2 Daire:12 Bağcılar/İSTANBUL posta adreslidir.Güneşli Konakları, 3.742,72 alanlı 2501 ada 27 parsel üzerinde A, B ve C olmak üzere 3 bloktan oluşmaktadır.Yerinde yapılan incelemede; taşınmazın bulunduğu 30B dış kapı numaralı B Bloğun, Bodrum+Zemin+4 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür.Projesine göre, Bodrumkatta otopark, zemin ve normal katlarda her katta 4 er mesken olmak üzere toplam 20 adet b.bölüm yer almaktadır. 3.Normal kattaki b.bölümler çatı katı ile bağlantılı dubleks mesken niteliğindedir.Bina dış cephesi btb döşelidir. Bina girişi zemin kattan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır.Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları yarıya kadar yağlı boyalı, üst kısımlar plastik boyalıdır.Binada asansör bulunmamaktadır.Satışa konu B blok, 2.Katta, 12 bağımsız bölüm numaralı "Mesken" nitelikli taşınmaz, blok girişine göre sol arka tarafta yer almaktadır. Brüt 125 m2, net 110 m2 alanlı taşınmaz, balkonlu salon, biri duşlu 3 adet oda, balkonlu mutfak, banyo, wc ve antre-koridor bölümlerinden oluşmaktadır.Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar, granit tezgah ve ankastre set mevcuttur.Banyo bölümünde duş teknesi, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır.

Mükellefiyetler: Beyan Yönetim planı: 05/01/2007

Beyan AT Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 09/06/2010 Tarih – 11307 yevmiye

Kıymeti : 8.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:15 Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:15 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:15

27/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

