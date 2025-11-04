04 Kasım 2025, Salı

SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş: 04.11.2025 00:00 Güncelleme: 04.11.2025 00:01
T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Salmanlı Mah. (Eski 1279 Parsel) 5433 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü: 102.274,65 m2
İmar Durumu: Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti: 38.352.993,75 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyasından bakılabilir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:43
Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 10:43
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 10:43

31/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02325594
