BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/211 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Durmuşlar Mah.
ADA NO : 129
PARSEL NO : 14
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEVLÜDE TAHTALI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/211 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.10.2025
