T.C.

TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/125 Esas 26.09.2025

Konu: GAİPLİK

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi talep edilen aşağıda bilgileri yazılı şahısın gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin işbu ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu 4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğince ilan olunur. 26/09/2025

GAİP TC KİMLİK NO : 47146022916

ADI SOYADI : YILDIZ BEDİR

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : HALİME

DOĞUM TARİHİ : 07/06/1939

DOĞUM YERİ : TORTUM

Basın No: ILN02324783

#ilan.gov.tr