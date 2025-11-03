03 Kasım 2025, Pazartesi
TORTUM SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 03.11.2025 00:00 Güncelleme: 03.11.2025 00:01
T.C.
Sayı: 2025/125 Esas 26.09.2025
Konu: GAİPLİK
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi talep edilen aşağıda bilgileri yazılı şahısın gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin işbu ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu 4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğince ilan olunur. 26/09/2025
GAİP TC KİMLİK NO : 47146022916
ADI SOYADI : YILDIZ BEDİR
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : HALİME
DOĞUM TARİHİ : 07/06/1939
DOĞUM YERİ : TORTUM
Basın No: ILN02324783
