PAZAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/340 Esas

DAVALI : HÜSEYİN BİRBEN -25343455102,Adresi; 75 Flowerhill Dr.Shirley 11967 9988 'dır.

Davalı Hüseyin BİRBEN adına çıkartılan yurt dışı tebligatların tebliğ edilemeden iade edildiği, tebliğe elverişli yurt dışı ikamet adresinin tespiti için yapılan araştırmadan bir sonuç alınamadığı anlaşıldığından mahkememizce bilirkişi ek raporların ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

Davacı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescili) davasının yapılan yargılaması sonunda;

1-Trabzon BAM 2. Hukuk Dairesi'nin 06/11/2024 tarih ve 2023/128 Esas-2024/1985 karar sayılı ilamı doğrultusunda dosyanın bilirkişiye tevdine karar verildiği, bilirkişiler tarafından 25/12/2024 tarihli ve 11/12/2024 tarihli bilirkişi ek raporlarının dosyaya sunulduğu,

İşbu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde dilekçe ile bilirkişi ek raporlarına karşı mahkememize başvuruda bulunarak itirazda bulunabileceğiniz,

Bilirkişi ek raporlarının tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan metninin gazete de ilanından 15 gün sonra davalı Hüseyin BİRBEN'e tebliğin yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02324778

#ilan.gov.tr