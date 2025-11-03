MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

(2025/359 E)

TAŞINMAZ :Muğla, Ula, Turgut Mah. 102 ada 1 parsel

MALİKLER:1- Bahattin Uzun, 2- Behiye Yıldırım, 3- Deniz Gitmez, 4- Emine Sarı, 5- Fatma Yıldırım,

6- Hakan Çakmak, 7- Hasan Uzun, 8- Hatice Demirtaş, 9- Hatice Uysal, 10- İdiris Çakmak, 11- İsmet Çakmak,

12- Mahmut Karakaya, 13- Mehmet Çakmak, 14- Mehmet Karakaya, 15- Melek Karakaya, 16- Melisa Karakaya

17- Murat Karakaya, 18- Recep Çakmak, 19- Selami Çakmak, 20- Sezai Çakmak, 21- Sunay Çakmak,

22- Şevket Karakaya, 23- Yılmaz Çakmak, 24- Zeki Çakmak, 25- Zühra Karabaş,



(2025/360 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Ula, Turgut Mah. 102 ada 2 parsel

MALİK : Mehmet Karataş



(2025/361 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Ula, Turgut Mah. 103 ada 1 parsel

MALİKLER: 1- Ayşe Tepe, 2- Bekir Sazan, 3- Burcu Sazan Bozdağ, 4- Cennet Sazan, 5- Coşkun Aydın,

6- Emine Durkut, 7- Mehmet Sazan, 8- Ramazan Sazan, 9- Raziye Tepe, 10- Saniye Özcan, 11- Zeynep Demirtaş



(2025/362 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Ula, Turgut Mah. 103 ada 2 parsel,

MALİKLER: 1- Adile Karakaya, 2- Arif Demirtaş, 3- Ayşe Bozdağ, 4- Ayşe Duman, 5- Durdu Demirtaş,

6- Emine Özyörük 7- Fatma Günay, 8- Gülsüm Akkuş, 9- Hatice Bozdağ, 10- Hatice Demirtaş,

11- Mehmet Demirtaş, 12- Nazife Demirtaş, 13- Nurten Demirtaş, 14- Salih Demirtaş



(2025/363 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Ula, Turgut Mah. 103 ada 3 parsel,

MALİK : Mustafa Böcek



(2025/364 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Ula, Turgut Mah. 103 ada 10 parsel,

MALİK : Arif Böcek



(2025/365 E)

TAŞINMAZ: Muğla, Ula, Turgut Mah. 106 ada 1 parsel,

MALİKLER: 1- Adile Durmaz, 2- Ali Çomak, 3- Arif Durkut, 4- Asiye Demirtaş, 5- Aysel Yıldırım,

6- Bayram Durkut, 7- Bayram Durkut, 8- Durdu Böcek, 9- Durdu Toksoy, 10- Halil Çomak, 11- Hatice Bozdağ,

12- İrem Çomak, 13- Kamil Yıldız, 14- Mehmet Durkut, 15- Naciye Armutcuk, 16- Perihan Karakaya,

17- Ramazan Durkut, 18- Saim Yıldız, 19- Selim Yıldız, 20- Selma Sarı, 21- Şaban Çomak, 22- Şahin Çomak,

23- Yıldız Yıldız,



KAMULAŞTIRAN

İDARE : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmakla;

Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

