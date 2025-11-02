T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/13 Tereke

Mahkememizin 2024/13 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında,ANKARA ili, BEYPAZARI ilçesi, GAZİPAŞA mah/köy, 5 Cilt, 294 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, HAYRİ ve AYŞE oğlu/kızı, 16/05/1964 dogumlu, 31/07/2024 tarihinde vefat eden , muris HASAN KÜÇÜKKILIÇ'in yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02303146

