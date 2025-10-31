SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/273 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Töngüçlü Mahallesi

ADA NO : 145

PARSEL NO : 21

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.598,88 m2 daimi irtifak, 444,67 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli, Serik ilçesi, Töngüçlü Mahallesi, 145 ada 21 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞGenel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/273 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 23.10.2025

Basın No: ILN02320768

