31 Ekim 2025, Cuma
MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 31.10.2025 00:00 Güncelleme: 31.10.2025 00:02
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/402 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalı Fatma Feryal Akın adına tapuda Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Dilek/İstasyon Mahallesi 335 ada 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/402 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.10.2025
