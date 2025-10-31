MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/402 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalı Fatma Feryal Akın adına tapuda Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Dilek/İstasyon Mahallesi 335 ada 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/402 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.10.2025

Basın No: ILN02323092

#ilan.gov.tr