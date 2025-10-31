ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/488 Esas

DAVALILAR : 1- KEREM ENVER KÖLAN (T.C. Kimlik No: 13345077774)

2- MURAT DİNDAR (T.C. Kimlik No:11623655492)

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

25/07/2025 tarihinde Mahallinde yapılan keşif sonrasında refakete alınan Fen Memuru, İnşaat-GDU Bilirkişisi ve Ziraat Mühendisi Bilirkişisi tarafından dosyaya sunulan bilirkişi raporunun ve duruşma gününün yukarıda ismi geçen davalılar yönünden ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

10/09/2025 tarihli Bilirkişi raporunun:

''Davacıların müvekkili ile davalıların, tapunun Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 3491 Ada 9 Parselinde kayıtlı taşınmazın hissedarları oldukları, Davacının, davalı hissedarlar ile birlikte maliki olduğu taşınmazın kullanımı ve paylaşımı konusunda anlaşamadıkları, taşınmazı anlaşarak satmanın ya da paylaşmanın mümkün olmadığı, taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi için iş bu davanın açıldığı, Davaya konu taşınmazın Antalya Muratpaşa İlçesi Muratpaşa mah. 3491 ada 9 parselde arsa vasfında taşınmaz olduğunun anlaşıldığı, dava konusu taşınmazın en küçük hisse itibari ile ivazlı ve ivazsız ifrazının mümkün olmadığı, yerinde yapılan incelemelerde dava konusu taşınmazın Yüksekalan Mah. mevkinde bulunduğu, bulunduğu bölgede her türlü alt yapı, ulaşım hizmetinin mevcut olduğu, çevresinde 3-4 katlı konut yapılarının olduğu, taşınmazın 578. Sok üzerinde bulunduğu, Adnan Menderes Biv. na 150 mt, Mark Antalya AVM ye 400 mt mesafede olduğu, orta gelir grubunun ikamet ettiği bölgede olduğunun tespit edildiği, Davaya konu taşınmazın boş arsa vasfına olduğu, üzerinde herhangi bir yapı muhdesat olmadığı, sadece 1 adet dut ağacı bulunduğunun belirlendiği, incelemeler sonucunda, Antalya Muratpaşa İlçesi Muratpaşa mah. 3491 ada 9 parselin 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uyarınca en küçük imar parseli şeklinde oluştuğu ve tarafların hisse durumlarına göre ifrazının mümkün olmadığı, bu nedenle ivaz ilavesi dahil taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satış yolu ile giderilebileceği görüşüne ve kanaatine varıldığı, Dava konusu Antalya Muratpaşa İlçesi Muratpaşa mah. 3491 ada 9 parselin, bulunduğu yer, mevkii, konumu, özellikleri, imar durumu, tercih edilme şartları, çevresel şartlar, dikkate alındığında piyasa rayiç alım-satım arz değerinin keşif tarihi itibariyle beher m2 si 45.000,00 TL/m2 değeri ile arsa değerinin, 459,00 m2 x 45.000,00 TL/m2 - 20.655.000,00 TL olabileceği, parsel üzerinde bulunan 1 adet dut ağacın değerinin 2.000,00 TL olduğu, buna göre taşınmazın toplam değerinin 20.657.000,00 TL olabileceğinin tespit edildiği belirtilmiştir.''

hususlarını ihtiva ettiğinden, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca Duruşma Günü: 19/02/2026 günü saat: 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K. m. 150 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

