HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİ.BŞK.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI VE SATIŞI İLE İMHA EDİLECEK KAĞIT ATIKLARIN TOPLANMASI VE SATIŞI SIRA NO YERLEŞKE İŞİN ADI ATIK MİKTARI TAHMİNİ PEŞİN SATIŞ BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Sıhhıye / Beytepe Beyaz Kağıt Atıklarının Toplanması ve Satışı ile

İmha Edilecek Kağıt Atıkların Toplanması ve Satışı 20000 Kg (12 ay için) 83.400,00 TL 2.502,00 TL 12/11/2025 10.30 2 Sıhhıye / Beytepe Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Satışı ile

İmha Edilecek Ambalaj Atıkların Toplanması ve Satışı 160000 Kg (12 ay için) 560.000,00 TL 16.800,00 TL 12/11/2025 11.00

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ SIRA

NO KOD

YERLEŞKE ADA/

PARSEL KİRA

SÜRESİ

(YIL) KULLANIM YERİ KULLANIM

AMACI / ALANI ( m² )

YILLIK TAHMİNİ KİRA

BEDELİ ( TL ) GEÇİCİ

TEMİNAT

(%3) TL İHALE TEKLİF USULÜ İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ 1. GRUP 3 236-13 Beytepe 28340/1 3 Üniversiteler mah.1596.Cad. Beytepe Alışveriş Merkezi 13 Kapı Numaralı Alan Cafe/Restoran

311 m² İşyeri 2 m² Depo Toplam 313 m² 2.504.000,00 TL 225.360,00 TL 2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü 11/11/2025 09:30 4 236-19 Beytepe 28340/1 3 Üniversiteler mah.1596.Cad. Beytepe Alışveriş Merkezi 19 Kapı Numaralı Alan Cafe/Restoran / 229,70 m² 1.847.000,00 TL 166.230,00 TL 2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü 11/11/2025 10:00 5 252 Beytepe 28330/45 3 Yabancı Diller Yüksek Okulu yanında bulunan ve "Piramit Kafe" adıyla bilinen alan Kafeterya / 370 m² 2.000.000,00 TL 180.000,00 TL 2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü 11/11/2025 10:30 6 211-19 Beytepe 28335/1 3 Üniversiteler mah.1596.Cad. City Center 19 Kapı Numaralı Alan Cafe/Restoran / 95,59 m² 946.200,00 TL 85.158,00 TL 2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü 11/11/2025 11.00 2.GRUP 7 154 Sıhhiye 5881/13 3 Rektörlük Binası Karşısı Kapalı Otopark Giriş Katında bulunan alan Market / 713 m² 5.552.000,00 TL 499.680,00 TL 2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü 11/11/2025 11:30 8 236-22 Beytepe 28340/1 3 Üniversiteler mah.1596.Cad. Beytepe Alışveriş Merkezi 22 Kapı Numaralı Alan Market / 565,36 m² 4.403.000,00 TL 396.270,00 TL 2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü 11/11/2025 14:00 9 106 Sıhhiye 5882-12/

5881-12 3 Erişkin Hastanesi Acili ve Morfoloji Binası Önü Taksi Durağı 475.000,00 TL 42.750,00 TL 2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü 11/11/2025 14:30 10 219 Beytepe 28330/45 3 Sağlık Merkezi Karşısı Taksi Durağı 475.000,00 TL 42.750,00 TL 2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü 11/11/2025 14:45 11 124 Sıhhiye 5881/3 3 F-1 Blok Zemim Kat A Kapısı yanında bulunan alan ve 1 Adet Kargomat Ptt Şubesi - Kargomat / 46,35 m² - 5 m² 225.000,00 TL 20.250,00 TL 2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü 11/11/2025 15:00 12 309 Beytepe 28331/1 10 Kongre Merkezinde bölgesi yanında bulunan 3 adet tenis kortu Tenis Kortu ve Sosyal Tesis İşletmesi / 3500 m² 2.100.000,00 TL 630.000,00 TL 2886 S.K. 45. Md. Açık Teklif Usulü 11/11/2025 15:30

Yukarıda özelliği belirtilen ihaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hacettepe Üniversitesi Doğramacı Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5. Kat Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde görebilirler veya her bir şartnameyi 5.000,00 TL karşılığında temin edebilirler.

Bir yılı aşan kiralamalarda ilk yılı takip eden yılların kira bedelleri; bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE- oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılacaktır.

Alışveriş Merkezi'nin ortak alanlarının temizlik, ilaçlama giderleri gibi giderleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca işletilecek olup, ortak gider ücreti aylık kira bedelinin %10'u + KDV tutarında kiracıdan tahsil edilecektir.

- 8, 9, 10, 11 ve 12. maddeler 1 ve 2 sıra numaralı atıkların toplanması ve satışı ihalelerini kapsamaktadır; 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. maddeler taşınmazların kiralanması ihalelerini kapsamaktadır.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

1- Kanuni ikametgah belgesi. (Gerçek kişiler için)

2- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi.

3- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.(İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.)

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasına veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) 'deki esaslara göre temin edecekleri belge.

4- İmza sirküleri vermesi.

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye' de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) 'deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

Kamu Tüzel kişilerinin ise bu ilanın tüm maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

6- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

7- İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanı satın almaları ve dokümanın satın alındığına dair makbuz.

8- 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananarak yürürlüğe giren 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' kapsamında;

Aşağıda kod ve türleri belirtilen atıkların, gerikazanımı ve taşınması için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınmış geçerli

15 01 01 Kağıt ve Karton Ambalaj, 15 01 02 Plastik Ambalaj,15 01 03 Ahşap Ambalaj,15 01 04 Metalik Ambalaj,15 01 05 Kompozit Ambalaj,15 01 06 Karışık Ambalaj,15 01 07 Cam Ambalaj,15 01 09 Tekstil Ambalaj, 20 01 01 Kağıt ve Karton Atık,20 01 39 Plastik Atıklar çevre izin/lisans belgeleri,15 01 06 Karışık Ambalajı ayırabilecek makine ekipmana sahip olması,

9- En az 5 adet, ruhsatları FİRMA üzerine kayıtlı, presli atık toplama aracına sahip olması, (Ruhsat kontrolü yapılacaktır.) ve personelinin tamamının FİRMA çalışanı olması, (SGK giriş belgelerinin kontrolü yapılacaktır.)

10- Firmanın en az Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi ne sahip olması gerekmektedir.

11- Teklif edilen fiyatın eşit olması durumunda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olan ve çevre mühendisi istihdam etmiş olan firma tercih sebebi olacaktır.

12- Firma ortaklığı kabul edilmeyecektir. İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.İstekliler ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

13- 1. ve 2. Grup İhalelere katılacak isteklilerin Hacettepe Üniversitesine borcunun olmadığını gösteren kanıtlayıcı belge. (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından temin edilecektir.) (Yeterlik Belgesi-1)

14- 1. ve 2. Grup İhalelere katılacak isteklilerin Üniversitemizde bulunan Beytepe Alışveriş Merkezi ve/veya City Alışveriş Merkezi içerisinde işlettiği ticari işletmeye dair ortak giderler borcunun olmadığını gösteren kanıtlayıcı belge. (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edilecektir.) (Yeterlik Belgesi-2)

15- 1. Grup ihalelere katılmak isteyen istekli firmaya ait ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001 sertifikaları. (Yeterlik Belgesi-3)

16- 1. Grup ihalelere katılacak olan isteklilerin aktif olarak faaliyette bulunan en az 3 şubesinin olduğuna dair kanıtlayıcı belge sunmaları ya da aktif olarak faaliyette en az 3 şubesi bulunan bir firma ile Franchising sözleşmesinin olduğuna dair kanıtlayıcı belge. (Yeterlik Belgesi-4)

17- 9 ve 10 sıra numaralı ihaleye katılacak olan isteklilerin Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl süre ile işletmecilik deneyiminin bulunduğuna dair kanıtlayıcı belge sunması. (Yeterlik Belgesi-5)

18- 12 sıra numaralı ihaleye katılacak olan isteklilerin tenis kortu işletmesi olarak en az 5 yıl süre ile işletmecilik deneyiminin bulunduğuna dair kanıtlayıcı belge.

19- 12 sıra numaralı ihaleye katılacak olan isteklilerin ilk ilan tarihi itibariyle en az 3. kademeli tenis antrenörlük belgesine sahip en az 3 antrenör çalıştırdığına dair kanıtlayıcı belge.

-İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini bir zarf içerisinde en geç ihale saatinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 46'ncı maddesinde yer alan hükümlerine göre; "istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler." (e-imzalı belgeler asıl olarak kabul edilecektir.)

-Teminat mektupları dışındaki teminatların, Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılması ve makbuzlarının yukarıda istenilen diğer belgelerle birlikte bir zarfın içinde sunulması gerekmektedir. (Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş Hacettepe Ankara Şubesi : IBAN NUMARASI: TR 93 0001 2001 5410 0004 0003 12 nolu hesabına.)

-İstekliler ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler: Beytepe Yerleşkesi Ögrenci Evleri F-G Blok Arkası (Doğramacı Binası) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4.Kat İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Beytepe-Çankaya/ANKARA

E-posta: takip@hacettepe.edu.tr. Telefon: 0 (312) 305 1041 adresinden alınabilir.

Basın No: ILN02322933

#ilan.gov.tr