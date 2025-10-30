AVANOS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

AVANOS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/164 Esas

DAVALI: KALABA BELEDİYE BAŞKANLIĞI -

TAŞINMAZ : Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Bozca Köyü, Gök Tarla Mevkii, 234 ada, 213 parsel

Yukarıda özellikleri yazılı parselin davacı kurum tarafından kamulaştırıldığı, davalıların kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içerisinde idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltmeleri gerektiği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği, tespit edilecek bedelin Avanos Ziraat Bankası'na bloke edileceği, duruşmanın 23/12/2025 günü 11:10 saatinde, mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı, davaya karşı tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalıların davayı bizzat veya temsilcileri aracılığı ile takip etmeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılarak karar verileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi ve 2942 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02321305

#ilan.gov.tr