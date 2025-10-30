ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2018/546 Esas



İLAN

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı Mete Bayar - 16093223714, Mehmet Salim'den olma, Fatma Zerrin'den doğma, 01/01/1964 doğumlu, ikametgahı meçhul. Davacı Cansu Yıldız tarafından Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 12673 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/546 Esas esas sayılı davası açılmış olup, davalı Mete Bayar'a tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Mete Bayar'ın iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu,09/04/2026 günü saat09:50'de Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve düzenlenen bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02322512

