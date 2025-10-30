ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/403 Esas

İLAN

Dava konusu Adana ili, Çukurova ilçesi, Şambayadı Mahallesi, 11955 Ada, 5 ve 25 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü: 11/11/2025 saat:10:35

Basın No: ILN02321732

