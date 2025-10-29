KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ
2026 YILI ÖĞRENCİLERE DESTEK EĞİTİMİ KISMİ SÜRELİ HİZMET ALIMI
2026 YILI ÖĞRENCİLERE DESTEK EĞİTİMİ KISMİ SÜRELİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2025/1820002
1- İdarenin
1.1. Adı
:
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi
:
YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 KARTAL İSTANBUL KARTAL/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02162805353
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
27.11.2025 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
Kartal Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü Satınalma Birimi İhale Komisyon Toplantı Salonu
3- İhale konusu hizmet alımının
3.1 Adı
:
2026 YILI ÖĞRENCİLERE DESTEK EĞİTİMİ KISMİ SÜRELİ HİZMET ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
16 KALEM - 2026 YILI ÖĞRENCİLERE DESTEK EĞİTİMİ KISMİ SÜRELİ HİZMET ALIMI İŞİ
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Kartal Belediyesi sınırları içerisinde yer alan; Cumhuriyet Destek Eğitim Kursu ve Yalı Yunus Topselvi Mustafa Necati Eğitim Destek Kursu Merkezinde yapılacaktır.
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihi 01.01.2026, işin bitiş tarihi 31.12.2026
3.5. İşe başlama tarihi
:
01.01.2026
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2 Kalite ve Standarda ilişkin belgeler:
Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KURS, EĞİTİM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ İŞLERİ BENZERİ İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02320933
