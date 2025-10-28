T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2025/286 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Kaleboynu Mahallesi224 ada 4 parsel Sayılı Taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin2025/286 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.

Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02320570

#ilan.gov.tr