EŞME İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. EŞME İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/20 Esas

Davacı Baki KARADUMAN tarafından Davalılar Arıcılar Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ferhat ERDİL, Yakup YILMAZ, İbrahim KARAÇOR aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan yargılamasında; MUHTIRA

İLGİLİKİŞİ : Baki KARADUMAN -27704434146-

KONU : Peşin harç, başvurma harcı, gider avansı ve teminat hk.

Mahkememizin yukarıda esas yazılı dosyası ile İhalenin Feshi davası açtığınız ancak peşin harç, başvurma harcı, gider avansı ve teminat yatırmadığınız anlaşılmakla;

12.600,00 TL gider avansının ve ihale bedelinin %5'i oranında olmak üzere 82.250,00 TL teminatın mahkememiz veznesine işbu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren bir haftalık kesin süre içerisinde yatırılması, AKSİ TAKDİRDE DAVANIN USULDEN REDDEDİLECEĞİ, 28.092,48 peşin harcın ve 615,40 başvurma harcının mahkememiz veznesine işbu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren bir haftalık kesin süre içerisinde yatırılması, aksi takdirde DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINA karar verileceği, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği tarihten itibaren üç ay içinde harç yatırılmak ve dilekçeyle başvurulmak suretiyle dava yenilenmediği takdirde DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 20/10/2025

Basın No: ILN02321122

#ilan.gov.tr