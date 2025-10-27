27 Ekim 2025, Pazartesi

DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SAMSUN

Giriş: 27.10.2025 00:00 Güncelleme: 27.10.2025 00:01

İLAN

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Taşınmaz Cinsi

Ada No

Parsel No

Tapu Alanı (m2)

DSİ Hisse

DSİ Alan (m²)

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

1

Samsun

Bafra

Akalan

Ağlançayı

Tarla

0

146

5.048,00

TAM

5.048,00

1.010.000,00

30.300,00

Açık Teklif

25.11.2025

09:00

0

2

Samsun

Bafra

Akalan

Ağlançayı

Tarla

0

150

2.500,00

TAM

2.500,00

500.000,00

15.000,00

Açık Teklif

25.11.2025

09:30

0

3

Samsun

Bafra

Boğazkaya

Köyiçi

Tarla

119

1

38,91

TAM

38,91

16.000,00

480,00

Açık Teklif

25.11.2025

10:00

0

4

Samsun

Bafra

Boğazkaya

Köyiçi

Tarla

119

3

28,30

9/10

25,47

10.000,00

300,00

Açık Teklif

25.11.2025

10:30

0

5

Samsun

Bafra

Boğazkaya

Çakmak

Tarla

144

34

143,95

91/640

20,47

10.000,00

300,00

Açık Teklif

25.11.2025

11:00

Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.

6

Samsun

Bafra

Mardar

Harmançalı

Tarla

303

16

13.167,45

TAM

13.167,45

9.876.000,00

296.280,00

Açık Teklif

25.11.2025

11:30

0

7

Samsun

Bafra

Ozan

Köyiçi

Tarla

109

2

1.979,24

9/10

1.781,32

534.000,00

16.020,00

Açık Teklif

25.11.2025

14:00

0

8

Samsun

Bafra

Ozan

Köyiçi

Tarla

109

20

1.007,80

TAM

1.007,80

403.000,00

12.090,00

Açık Teklif

25.11.2025

14:30

Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.

9

Samsun

Bafra

Ozan

Köyiçi

İçinde Ahşap Evi Bulunan Avlu

109

23

1.052,51

TAM

1.052,51

421.000,00

12.630,00

Açık Teklif

25.11.2025

15:00

Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.

10

Samsun

Bafra

Ozan

Köyiçi

Bahçe

109

27

1.403,07

TAM

1.403,07

561.000,00

16.830,00

Açık Teklif

25.11.2025

15:30

Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.

11

Samsun

Bafra

Ozan

Köyiçi

Baraj Gölü

109

36

648,63

TAM

648,63

259.000,00

7.770,00

Açık Teklif

25.11.2025

16:00

Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.

12

Samsun

Çarşamba

Alibeyli

Köyiçi

Kanal ve Servis Ulaşım Yolu

102

5

835,35

TAM

835,35

251.000,00

7.530,00

Açık Teklif

25.11.2025

16:30

0

13

Samsun

Çarşamba

Uzunlu

Armutluk

Şantiye Tesisleri Yeri

103

25

6.749,49

TAM

6.749,49

2.700.000,00

81.000,00

Açık Teklif

26.11.2025

09:00

0

14

Samsun

Ladik

Akyar

Çiğdemlik

Kanal

0

1603

223,13

TAM

223,13

33.000,00

990,00

Açık Teklif

26.11.2025

09:30

0

15

Samsun

Ladik

Akyar

Çiğdemlik

Kanal

0

1608

459,26

TAM

459,26

69.000,00

2.070,00

Açık Teklif

26.11.2025

10:00

0

16

Samsun

Ladik

Akyar

Çakıl

Kanal

0

1610

445,34

TAM

445,34

67.000,00

2.010,00

Açık Teklif

26.11.2025

10:30

0

17

Samsun

Ladik

Akyar

Köyiçi (Otlukdere)

Tarla

0

1627

502,61

TAM

502,61

75.000,00

2.250,00

Açık Teklif

26.11.2025

11:00

0

18

Samsun

Ladik

Akyar

Köyiçi (Otlukdere)

Bahçe

0

1660

676,89

TAM

676,89

102.000,00

3.060,00

Açık Teklif

26.11.2025

11:30

0

19

Samsun

Ladik

Akyar

Köyiçi (Otlukdere)

Tarla ve Ahşap Ev ve Samanlık

0

1692

1.075,50

TAM

1.075,50

161.000,00

4.830,00

Açık Teklif

26.11.2025

14:00

0

20

Samsun

Ladik

Akyar

Köyiçi (Otlukdere)

Ahşap Samanlık ve Bahçe

0

1702

1.349,08

TAM

1.349,08

202.000,00

6.060,00

Açık Teklif

26.11.2025

14:30

Üzerinde işgalli yapı bulunmaktadır.

21

Samsun

Ladik

Akyar

İnboyu

Tarla

0

1708

2.385,22

TAM

2.385,22

358.000,00

10.740,00

Açık Teklif

26.11.2025

15:00

0

22

Samsun

Ladik

Akyar

Çiğdemlik

Tarla

0

1785

192,19

TAM

192,19

29.000,00

870,00

Açık Teklif

26.11.2025

15:30

0

23

Samsun

Ladik

Akyar

Çiğdemlik

Tarla

0

1841

14,64

TAM

14,64

2.000,00

60,00

Açık Teklif

26.11.2025

16:00

0

24

Samsun

Ladik

Akyar

Çiğdemlik

Tarla

0

1849

262,52

TAM

262,52

39.000,00

1.170,00

Açık Teklif

26.11.2025

16:30

0

25

Samsun

Ladik

Akyar

Çiğdemlik

Tarla

0

1852

46,08

TAM

46,08

7.000,00

210,00

Açık Teklif

27.11.2025

09:00

0

26

Samsun

Ladik

Akyar

Köyiçi (Otlukdere)

Tarla

0

1970

196,37

TAM

196,37

29.000,00

870,00

Açık Teklif

27.11.2025

09:30

0

27

Samsun

Ladik

Çamlıköy

Gürgeneşme

Kanal

116

14

1.081,82

TAM

1.081,82

108.000,00

3.240,00

Açık Teklif

27.11.2025

10:00

0

28

Samsun

Ladik

Hacıalipınarı

Mahalleüstü

Kanal

105

221

137,80

TAM

137,80

34.000,00

1.020,00

Açık Teklif

27.11.2025

10:30

0

29

Samsun

Ladik

Hacıalipınarı

Mahalleüstü

Kanal

105

248

224,38

1256/1600

176,14

44.000,00

1.320,00

Açık Teklif

27.11.2025

11:00

0

30

Samsun

Ladik

Hacıalipınarı

Mahalleüstü

Kanal

105

250

175,07

1256/1600

137,43

34.000,00

1.020,00

Açık Teklif

27.11.2025

11:30

0

31

Samsun

Ladik

Hacıalipınarı

Mahalleüstü

Kanal

566

25

448,46

TAM

448,46

112.000,00

3.360,00

Açık Teklif

27.11.2025

14:00

0

32

Samsun

Ladik

Hacıalipınarı

Mahalleüstü

Kanal

566

28

412,35

TAM

412,35

103.000,00

3.090,00

Açık Teklif

27.11.2025

14:30

0

33

Samsun

Ladik

İskaniye

Çamlık

Kanal

153

375

2.530,41

TAM

2.530,41

506.000,00

15.180,00

Açık Teklif

27.11.2025

15:00

100,10 m²lik kısmında DSİ lehine irtifak hakkı bulunmaktadır.

34

Samsun

Ladik

Kirazpınar

Aksu

Selviönünde

Kanal

0

478

451,60

TAM

451,60

45.000,00

1.350,00

Açık Teklif

27.11.2025

15:30

0

35

Samsun

Ladik

Kirazpınar

Aksu

Selviönünde

Kanal

0

481

491,15

TAM

491,15

49.000,00

1.470,00

Açık Teklif

27.11.2025

16:00

0

36

Samsun

Ladik

Kirazpınar

Aksu

Selviönünde

Kanal

0

515

91,92

TAM

91,92

9.000,00

270,00

Açık Teklif

27.11.2025

16:30

0

37

Samsun

Ladik

Meşepınarı

Gözbaşı

Kanal

0

469

144,07

TAM

144,07

22.000,00

660,00

Açık Teklif

28.11.2025

09:00

0

38

Samsun

Ladik

Meşepınarı

Köyiçi

Kanal

0

471

243,74

TAM

243,74

37.000,00

1.110,00

Açık Teklif

28.11.2025

09:30

0

39

Samsun

Ladik

Meşepınarı

Köyiçi

Avlulu Kargir Ev

0

500

471,49

1/4

117,87

18.000,00

540,00

Açık Teklif

28.11.2025

10:00

0

40

Samsun

Ladik

Meşepınarı

Köyiçi

Tarla

0

509

704,22

TAM

704,22

106.000,00

3.180,00

Açık Teklif

28.11.2025

10:30

0

41

Samsun

Ladik

Meşepınarı

Yolarası

Kanal

0

641

532,56

TAM

532,56

80.000,00

2.400,00

Açık Teklif

28.11.2025

11:00

0

42

Samsun

Vezirköprü

Özkuruçay

Hayat Yanı

Tarla

0

1014

3.550,00

TAM

3.550,00

178.000,00

5.340,00

Açık Teklif

28.11.2025

11:30

0

43

Tokat

Merkez

Çerçi

Sarımsaklık

Tarla

101

418

1.024,39

TAM

1.024,39

2.049.000,00

61.470,00

Açık Teklif

28.11.2025

14:00

0

44

Tokat

Merkez

Taşlıçiftlik

Böğürtlenlik

Tarla

107

196

376,76

TAM

376,76

942.000,00

28.260,00

Açık Teklif

28.11.2025

14:30

0

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Taşınmaz Cinsi

Ada No

Parsel No

Tapu Alanı (m2)

DSİ Hisse

Kiralanacak Alan (m²)

Yıllık Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

45

Samsun

Bafra

Boğazkaya

Kındıra

Bahçe

104

13

743,52

TAM

79,12

5.000,00

150,00

Açık Teklif

28.11.2025

15:00

Kira Süresi 10 Yıldır.

46

Samsun

Bafra

Boğazkaya

Kındıra

Bahçe

104

14

829,59

TAM

176,07

11.000,00

330,00

Açık Teklif

28.11.2025

15:30

Kira Süresi 10 Yıldır.

47

Samsun

Bafra

Boğazkaya

Kındıra

Bahçe

104

17

1.521,50

TAM

346,31

21.000,00

630,00

Açık Teklif

28.11.2025

16:00

Kira Süresi 10 Yıldır.

48

Samsun

Bafra

Boğazkaya

Kındıra

Bahçe

0

1920

2.980,00

TAM

356,43

21.000,00

630,00

Açık Teklif

28.11.2025

16:30

Kira Süresi 10 Yıldır.
  • Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre DSİ 7. (Samsun) Bölge Müdürlüğü'nde yapılacaktır. (Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:148, İlkadım / SAMSUN)
  • Taşınmazlara ait her türlü bilgi, belge ile şartname, https://bolge07.dsi.gov.tr sitesinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  • İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. İhaleye ait vergi, resim, harç, KDV gibi tüm giderler alıcıya aittir.
  • Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Ayrıca Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.
  • Geçici teminatlar, Ziraat Bankası Samsun Şubesinde açılmış bulunan DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nün 7420106444 vergi nolu TR65 0001 0002 2213 4884 3351 62 İban nolu hesabına yatırılacaktır. İhalenin üzerinde kaldığı isteklilerin geçici teminatları tapu devrinden sonra, üzerinde ihale kalmayan isteklilere ait teminatlar ise ihale sonrası 10 (on) gün içinde ilgilisine iade edilecektir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından yükümlülükleri yerine getirilmediği takdirde geçici teminat iade edilmeksizin Hazine'ye gelir kaydedilecektir.
  • Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
  • Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalelerde, isteklilerin ilanda belirtilen saate kadar teklif zarflarını DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, Teklif Mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı, açık adresi ve teklifin hangi taşınmazın satış ihalesine ait olduğu yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi İçin;

  • Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunması,
  • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah adresi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile birlikte ihale saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri,
  • Yasal Yerleşim Yeri sahibi olmaları ve Gerçek veya Tüzel Kişilerin tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
  • Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  • İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Tüzel Kişilerin ise ayrıca, Tüzel kişiliğin sirküleri ve tüzel kişilik namına teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri resmi bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair (ihale yılı içinde alınmış olarak) belge getirmeleri,
  • Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri,
  • İhaleye ortak girişim halinde başvuracak ortaklıkların ise noterlikçe onaylı ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi ile başvuruda bulunmaları, ortaklık namına teklifte bulunacak kişilerin ortaklığı temsile yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletname ile başvurmaları gerekmektedir.

Basın No: ILN02312898
#ilan.gov.tr