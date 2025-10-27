İ L A N

T.C.

DENİZLİ

1. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2023/433

Davacı , CEYLİN GÜRCÜ ile Davalı, RAŞİT GÜRCÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Yardım Nafakası) davasının yapılan yargılamasının ara kararı gereğince;

Davalının Pelitlibağ Mah. 3401 Sk. No:17/7 Pamukkale/DENİZLİ adresinde oturur iken adına çıkarılan davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle, davalının 21/11/2025 günü saat: 09:05'e duruşmaya gelmesi veya temsil ettireceği vekilinin duruşmaya gelmesi, aksi takdirde HMK 147 mad. gereğince diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN02319781

#ilan.gov.tr