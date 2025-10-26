T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2025/233 Esas

KARAR NO : 2025/430

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/07/2025 tarihli kararı ile TCK md. 86/2-2.cümle gereği 16.800 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINAkarar verilen Abderhmane ve Fatıha oğlu, 20/07/1985 Cezayir doğumlu,TC Kimlik No:99975705034 olan sanık KHALED AZZOUZ'un adreslerine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24/10/2025

Basın No: ILN02321123

#ilan.gov.tr