İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/19073 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19073 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
TL
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|8.100.000,00
|1
|Taşıt
|
06CRC156 plakalı, 2021 model, land rover marka, kamyonet / le defender tipli, saleajbw0m2041418 şasi no'lu, yakıt tipi dizel, vites tipi otomatik, rengi mavi, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın ön camının çatlak, sol ön çamurluk ağzı bakalitinin yerinden çıkmış olduğu, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında korezyonların oluştuğu, motor iç aksamında uzun süre yatmasından dolayı otlanmaların olduğu aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
İkizler Yediemin Otoparkı Elmalıkent Mah. Mandıra Cad. No : 37 Ümraniye - İstanbul Adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:42
23/10/2025 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02319915
#ilan.gov.tr