T.C. İSTANBUL 56. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.46732226-2023/1116-Ceza Dava Dosyası

Konu:

İLAN

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 13/06/2025 tarih ve2023/1116 esas,2025/429 sayılı kararı ile sanıkRım HASAN (TC Kimlik No:99394676014) hakkında 5237 Sayılı TCK.nun 142/2-b,53/1 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına yokluğunda karar verilmekle; sanığın Suriye uyruklu olduğu, Türkiye'de yerleşik ikametgah adresinin bulunmadığı,İstanbul İl Göç İdaresinin 20/10/2025 tarihli yazısında geçici koruma kaydının 23/01/2020 tarihinde iptal edildiği tespit edilmekle;

SANIK RIM HASAN, TC Kimlik No:99394676014, Bedıh ve Sabah kızı, 01/01/1990 HALEP doğumlu,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetini içeren bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23.10.2025

Basın No: ILN02319520

#ilan.gov.tr