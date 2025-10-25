GAZİANTEP 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİANTEP 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88503026-2024/336-Ceza Dava Dosyası 23.10.2025 Konu : İLAN

Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesince 22/04/2025 tarih ve 2024/336 Esas 2025/135 Karar sayılı ilamı ile sanıklar Tuğay Yoldaş, Güven Yoldaş ve Mert Yoldaş hakkındaTCK 150/1 delaletiyle TCKnun 106/2-c,53 maddeleri gereğince "Alacağın Tahsili Amacıyla Yağma, Tehdit" suçlarından cezalandırılması talebiyle Mahkememize kamu davası açılmış ise de, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile cmk 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği, Gerekçeli kararın Müşteki KAZIM ÜNEK'in adresi belli olmadığından tebliğ imkansızlığı nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Basın No: ILN02320000

#ilan.gov.tr