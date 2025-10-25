T.C. BAKIRKÖY 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/220

Karar No: 2025/404

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etmek suçlarından Fethi oğlu, İbtisam'dan olma, 1997 Filistin doğumlu, Musap FETHUŞA hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan08/07/2025 gün, 2025/220 Esas ve 2025/404 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan neticeten 4 YIL 2 AY hapis ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etmek suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasınasanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 2 hafta sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde belirtilen yasa yollarına başvurmadığı takdirde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.23/10/2025

