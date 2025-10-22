İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak gayrimenkul adresi: Osmangazi Mahallesi Dedekorkut caddesi.No:36/A D:1 Sancaktepe/İSTANBUL

2- Gayrimenkul Sancaktepe Tapu Müdürlüğünde; İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Samandıra mahallesi,242EE2A pafta, 6589 ada, 1 parsel, mevcut alanı 103 m2, 79075686 Taşınmaz ID, 263135307 Hisse ID Arsa yüz ölçümü 465,00m2 Kat:1, zemin bağımsız bölüm, Dükkan nitelikli taşınmaz olarak kayıtlıdır.

3- Satışa çıkarılan gayrimenkule 3.250.000,00-TL(ÜçmilyonikiyüzellibinTürklirası) (%20 KDV hariç) rayiç değer biçilmiştir.

4- Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden(%7,5 nispetinde) 243.750,00-TL(İkiyüzkırküçbinyediyüzelliTürklirası) teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak;Para, banka Teminat Mektubu, Sigorta Şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahsil ve Bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahviller (Bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilerek'' kabul edilecektir.

5- Hangi masrafların alıcıya ait olduğu ; İhale Bedeli, Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (% 20), Damga Vergisi (Binde 5.69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

6- Gayrimenkul artırma sonunda (Fiziki ortamda yapılan satışlarda üç defa bağırıldıktan sonra) en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75'i olan 2.437.500,00-TL'yi (İkimilyondörtyüzotuzyedibinbeşyüz) bulması lazımdır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.

7- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelinin derhal veya mühlet verilerse, verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak teminat yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 Sayılı Amma Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.

8- Gayrimenkulün birinci artırması 11/11/2025(Salı) tarihinde saat 15.30'da açık artırma sureti ile İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü/Satış Komisyonu Başkanlığınca (Adres: Akşemsettin Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No: 56 Fatih/İstanbul) yapılacaktır.

9- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir.

10- Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 14.30'a kadar komisyonun toplandığı Vergi Dairesi veznesine yatırılır. (Alacaklı Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğünün emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat 16.00'ya kadar Üsküdar Vergi Dairesine teslim ederek,karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilecektir.

11- Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise, bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

12- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde, gün ve saatte 18/11/2025 (Salı) tarihinde saat 15.30'da tekrar artırmaya çıkartılacaktır.

13- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi almak isteyenler 0216 6132055 Dahili 2055 telefon numarasından Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden bilgi edinilebilir.

Basın No: ILN02316573

#ilan.gov.tr