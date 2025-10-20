T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/512 Esas

KARAR NO : 2025/389

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/07/2025 tarihli ilamı ile sanık Yücel GÜLNAR hakkında;

1-6545 Sayılı Kanun ile değişik TCK'nun 191/1. Maddesi gereğince takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, cezada TCK'nın 62/1 Maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın neticeten 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA,

3- Sanığın sabıkasında bulunan Çanakkale 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/264-2017/479 E-K kesinleşmiş ve tekerrüre esas ilamı sebebiyle TCK. nın 58/6-7 maddesi uyarınca hakkında mükerirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin günlük gazete ve internet gazetesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.10.2025

Basın No: ILN02314858

#ilan.gov.tr