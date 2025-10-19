T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/16133 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16133 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Mehterçeşme Mahallesi, 2072. Sokak No:14 adresinde, mevcut tapunun 1018 ada, 7 parsel 251,96 m2 alanlı arsa üzerinde Bodrum kat+zemin kat+4 normal kat ve çatı katından müteşekkil B.A.K. bir yapıdır. daire bodrum Kat 1 nolu dairedir. 3 oda, 1 salon, mutfak, hol, antre, banyo, wc ' den müteşekkildir. meskenin (Daire) net 70 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. dairenin bakımsız olduğu görülmüştür.

Adresi : Mehterçeşme Mahallesi, 2072. Sokak No:14, Bodrum Kat, Daire:1 Esenyurt İSTANBUL

Yüzölçümü : 251,96 m2 (Ana taşınmaz)

Arsa Payı : 14/251

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI kapsamında ön bahçe mesafesi :3,00 m, Yan bahçe mesafesi:4,00 m ( B-5) Bitişik Nizam 5 Kat Yerleşik KONUT alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: M. TEİAŞ lehine 249.5 M2 için İrtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:00

17/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02316169

#ilan.gov.tr