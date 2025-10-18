ARSA SATIŞ İLANI

Konu : ÇİÇEKDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT TAŞINMAZLARIN (ARSA) SATILMASI İhale Tarihi : 31/10/2025 İhale Türü : 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİ (AÇIK ARTIRMA) Müdürlük/Birim : İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

ÇİÇEKDAĞI

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

TAŞINMAZLARIN İHALE BİLGİLERİ

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL M²'Sİ İMAR DURUMU GEÇİCİ TEMİNAT MUHAMMEN BEDEL 1 Fevzi Çakmak 1598 8 2.322,08 A-5 ,T=%30 KONUT 243.818,40 TL 8.127.280,00 TL 2 Fevzi Çakmak 1608 10 1.000,00 A-5, T=%30 KONUT 105.000,00 TL 3.500.000,00 TL 3 Fevzi Çakmak 1608 11 1.000,00 A-5 , T=%30 KONUT 105.000,00 TL 3.500.000,00 TL 4 Fevzi Çakmak 2057 2 616,38 A-2 , T=%30 KONUT 27.737,10 TL 924.570,00 TL 5 Fevzi Çakmak 2057 3 616,38 A-2, T=%30 KONUT 27.737,10 TL 924.570,00 TL 6 Fevzi Çakmak 2057 4 616,38 A-2 , T=%30 KONUT 27.737,10 TL 924.570,00 TL 7 Fevzi Çakmak 2057 6 619,42 A-2 ,T=%30 KONUT 27.873,90 TL 929.130,00 TL 8 Fevzi Çakmak 2057 7 619,42 A-2 ,T=%30 KONUT 27.873,90 TL 929.130,00 TL 9 Fevzi Çakmak 2057 9 619,42 A-2 ,T=%30 KONUT 27.873,90 TL 929.130,00 TL 10 Fevzi Çakmak 2058 2 609,48 A-2 ,T=%30 KONUT 27.426,60 TL 914.220,00 TL 11 Fevzi Çakmak 2058 3 609,48 A-2 ,T=%30 KONUT 27.426,60 TL 914.220,00 TL 12 Fevzi Çakmak 2058 4 609,48 A-2 ,T=%30 KONUT 27.426,60 TL 914.220,00 TL 13 Fevzi Çakmak 2058 5 609,48 A-2 ,T=%30 KONUT 27.426,60 TL 914.220,00 TL 14 Fevzi Çakmak 2058 6 612,52 A-2 ,T=%30 KONUT 27.563,40 TL 918.780,00 TL 15 Fevzi Çakmak 2058 7 612,52 A-2 ,T=%30 KONUT 27.563,40 TL 918.780,00 TL 16 Fevzi Çakmak 2058 8 612,52 A-2 ,T=%30 KONUT 27.563,40 TL 918.780,00 TL 17 Yeni 1398 11 376,00 A-2 ,T=%30 KONUT 11.280,00 TL 376.000,00 TL 18 Yeni 1405 5 764,00 A-2 ,T=%30 KONUT 22.920,00 TL 764.000,00 TL 19 Osman Şevki 1188 5 360,04 A-2 ,T=%30 KONUT 10.801,20 TL 360.040,00 TL 20 Fevzi Çakmak 2091 1 1.300,00 A-5 ,T=%30 TİCK 105.300,00 TL 3.510.000,00 TL 21 Fevzi Çakmak 2091 2 1.134,95 A-5 ,T=%30 TİCK 91.930,95 TL 3.064.365,00 TL 22 Fevzi Çakmak 2091 3 1.300,00 A-5 ,T=%30 TİCK 105.300,00 TL 3.510.000,00 TL 23 Fevzi Çakmak 3023 25 446,55 A-2 ,T=%30 KONUT 20.094,75 TL 669.825,00 TL 24 Fevzi Çakmak 3025 26 440,42 A-2 ,T=%30 KONUT 19.818,90 TL 660.630,00 TL 25 Fevzi Çakmak 1214 18 345,00 A-2 ,T=%30 KONUT 15.525,00 TL 517.500,00 TL 26 Fevzi Çakmak 1214 19 347,00 A-2 ,T=%30 KONUT 15.615,00 TL 520.500,00 TL 27 Fevzi Çakmak 1214 20 331,00 A-2 ,T=%30 KONUT 14.895,00 TL 496.500,00 TL 28 Fevzi Çakmak 2089 1 578,63 A-2 ,T=%30 KONUT 17.358,90 TL 578.630,00 TL 29 Fevzi Çakmak 2089 2 588,37 A-2 ,T=%30 KONUT 17.651,10 TL 588.370,00 TL 30 Fevzi Çakmak 2089 3 578,57 A-2 ,T=%30 KONUT 17.357,10 TL 578.570,00 TL 31 Fevzi Çakmak 2089 4 588,37 A-2 ,T=%30 KONUT 17.651,10 TL 588.370,00 TL 32 Boyalık 3001 14 359,56 A-2 ,T=%30 KONUT 10.786,80 TL 359.560,00 TL

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların (ARSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü " ile ihale edilecektir.

MADDE 1-) İDARENİN

a) Adresi: Çiçekdağı Belediye Başkanlığı

b) Telefon ve Faks No: 386 612 2266/ Fax:0 386 612 2307

MADDE 2-) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği: Çiçekdağı Belediye Başkanlığına ait taşınmazlar (ARSA)

b) Yapılacağı yer: Çiçekdağı Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

MADDE 3-) İHALENİN

a) Yapılacağı yer: Çiçekdağı Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 31/10/2025 Cuma günü Saat: 08:00-17:00

MADDE 4-) İHALEYE KATILABİLECEKLER:

Söz konusu ihaleye,İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74'ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak,yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 5-) İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:

2886 sayılı kanunun 6.Maddesinde yazılı kimseler ile 83.Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler artırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa,ihale bozularak geçici teminatı ve ihale iştirak teminatı,sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

MADDE 6-) İHALE KOMİSYONU

İhale komisyonu,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 7-) İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN

1-İkametgah belgesi.

2-Adli Sicil Belgesi.

3-Vergi borcu olmadığına dair belge.

4-Nüfus cüzdan sureti.

5-Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

8-Geçici teminat mektubu veya makbuzu

9- Muhammen bedelin % 3'u tutarında komisyonca tespit edilen oranda geçici teminat bedelinin Çiçekdağı Belediye Başkanlığı'nın Tahsilat Servisine ya da Ziraat Bankası Çiçekdağı Şubesi TR55 0001 00 03 8033 6367 6750 03 yatırıldığına dair Makbuz dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler. (Dekonta açıklama olarak; İhaleye giren şahsın veya firmanın adı soyadı, ihalesine girilen firma adı ve "geçici teminat bedeli" olduğu yazdırılacaktır

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

2-Noter tasdikli imza sirküsü,(Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi).

3-Geçici teminat mektubu veya makbuzu.

4-Vergi borcu olmadığına dair belge.

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

6-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

MADDE 8-) GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT OLARAK ŞUNLAR ALINIR:

a)Tedavüldeki Türk Parası.

b)Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE-9-) MÜRACAATLAR

Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.

MADDE 10-) İhale ile ilgili bilgiler Çiçekdağı Belediye Başkanlığı İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ Müdürlüğünden öğrenilebilir.



İLAN OLUNUR.

