T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2024/22 Tereke Satış 12/10/2025

Konu: İİK 182TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN

MÜTEVEFFA (MURİS): DURSUN ALİ TUNÇER (TC 27868853388)

SON YERLEŞİM YERİ: Yahyalar Mah. Kuru Sok No:6/2 Adapazarı SAKARYA

Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/08/2022 tarih ve 2022/1161 esas, 2022/1122 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 182)

Basın No: ILN02312150

#ilan.gov.tr