T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı: 2024/22 Tereke Satış 12/10/2025
Konu: İİK 182TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN
MÜTEVEFFA (MURİS): DURSUN ALİ TUNÇER (TC 27868853388)
SON YERLEŞİM YERİ: Yahyalar Mah. Kuru Sok No:6/2 Adapazarı SAKARYA
Yukarıda yerleşim yeri yazılı muris hakkında Sakarya 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/08/2022 tarih ve 2022/1161 esas, 2022/1122 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur. (İc.İf.K. 166, 182)
