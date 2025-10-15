T.C. İSTANBUL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO: 2025/55 Esas

KARAR NO: 2025/166

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan sanıklar Mustafa Elhammade, Eyüp Elhammade ve Kasım Elhammade haklarında yukarıda esas ve karar numarası yazılı karar uyarınca sanıklar hakkında TKC nın 149/1-c.d.h maddeleri uyarınca 5 yıl ve 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği bu dosyada olayın mağduru olan Saer ve Rania oğlu, 01/01/2005 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDULVAHAP KHALAF tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.10.2025

Basın No: ILN02312593

#ilan.gov.tr