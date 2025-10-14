Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/450 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/450 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Seyhan İlçesi , Arslandamı Mahallesi , Arslandamı mevki, 1028 Ada No , 16 Parsel No , 2548/5526275 Arsa Payı , 55.262,75 m2 alanlı , A-5 Blok 3.kat 46 numaralı bağımsız bölüm ofis vasfındaki taşınmaz borçlu adına tapuya kayıtlıdır. Kıymet takdirine konu gayrimenkul Arsa niteliğinde 55.262,75 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde inşa edilmiştir. Taşınmazın bulunduğu blok betonarme yapı cinsinde inşa edilmiştir. Yapı, bodrum, zemin, asma ve 7 normal kat olarak inşa edilmiştir. Binanın girişi, merdivenleri ve ortak kullanım alanlarında zeminleri seramikkaplamalı, duvarları sıva üzeri boya kaplamadır. Bina giriş kapısı otomatik camlı kapı şeklindedir. Bina dış cephesi dış cephe boyalıdır. Binanın girişi zemin kat seviyesinden doğu cepheden sağlanmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu yapıda asansör bulunmaktadır.Değerlemeye konu A-5 blok 3.kat kat 46 numaralı, doğu cepheye hakim olup, bina girişine göre üst ve sağ cephede yer almaktadır. Seyhan Belediyesi İmar Arşivinde mevcut 02.03.2015 tarih 3/3 sayılı yapı ruhsatına esas ait mimari projesi incelenmiştir. Taşınmazın alan ve konum tespiti yapılabilmiştir. Taşınmazın mimari projesinde yapılan tespitlerde; 2 oda, antre, hol, wc, mutfak ve 2 balkon hacimden oluşmakta olup, brüt 90 m2 kullanım alanına sahiptir. Ofisin zemini seramik ve parke kaplı olup, duvarları alçı sıva üzeri saten boya kaplıdır. Ofisin giriş kapısı çelik kapıdır. Konu taşınmaz genel olarak iyi iç teknik özelliklere sahiptir.

Adresi : Onur Mah. 45257 Sokak No: 2, A-5 Blok Kat: 3, Daire:46 Seyhan /AdanaSeyhan / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzıTaşınmaz, K.D.K.Ç.A. İmarlı olup, E:2,40, T:0.70, Yükseliklik: 27.50m Yapılaşma Şartlarına Sahiptir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:3194 sayılı kanunun ek 3. maddesi gereği imar planları 5 yıl değiştirilemez / Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Parsel İçerisinde 40+29+29 m2'lik üç adet trafo kira şerhi Türkiye Elektirik Dağıtım A.Ş. aittir. Parsel içerisinde tesis edilen 42,27 m2 lik trafo yerinin kira şerhi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. aittir.)/(Parsel içerisinde tesis edilen 2 adet 30 m2 lik trafo yeri ve 700 m2 kablo güzergahı kira şerhi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. aittir. )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2025 - 10:38 Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:38 Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02310937

#ilan.gov.tr