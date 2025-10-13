İLAN T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/371 Esas

DAVALILAR : 1- ROUJ SULIEMAN - 99411346456

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, SULIEMAN ve NAGAH oğlu/kızı, 05/01/1995 dogumlu,

2- BAHVAR ELİSA - 99592855136

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve CİHAN oğlu/kızı,01/05/1988 doğumlu,

Davacı Ali EL İSA tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 24/12/2025 günü saat 09:03'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 sayılı HMK 139 ve 141 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02310716

