T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:2025/286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-
303-304-305-306-307-308-309-310 Esas
Davacı, TEİAŞ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen ara karar uyarınca;
Kamulaştırma Kanunu hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin bilirkişi incelemesine müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 01/10/2025
|Dosya No
|Davalı
|İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|m²
|2025/286
|ALİ KEÇELİ VE ARKADAŞLARI
|ALANYA
|GÜMÜŞGÖZE
|230
|101
|358,08
|2025/287
|ŞERFİ KULA
|ALANYA
|GÜMÜŞGÖZE
|231
|23
|98,38
|2025/288
|ALİ KOÇ
|ALANYA
|GÜMÜŞGÖZE
|227
|14
|106,77
|2025/289
|AYŞE ŞENLİ
|ALANYA
|GÜMÜŞGÖZE
|227
|37
|1.923,19
|2025/290
|NACİYE ERDOĞAN
|ALANYA
|GÜMÜŞGÖZE
|230
|30
|538,41
|2025/291
|TÜRKAN EREKİN
|ALANYA
|GÜMÜŞGÖZE
|230
|31
|328,56
|2025/292
|ALİ KAYNAK
|ALANYA
|KAYABAŞI
|233
|7
|65,34
|2025/293
|HATİCE ERDOĞAN
|ALANYA
|GÜNEYKÖY
|165
|5
|3.013,26
|GÜNEYKÖY
|166
|4
|11,31
|GÜNEYKÖY
|144
|1
|190,26
|2025/294
|KENAN UYAR
|ŞEFATUN UYAR
|ALANYA
|ORHANKÖY
|256
|9
|2.788,38
|ALANYA
|ORHANKÖY
|256
|11
|38,71
|2025/295
|HİLMİ ŞAHİN
|ALANYA
|ORHANKÖY
|256
|53
|1.093,97
|ORHANKÖY
|224
|4
|1.029,67
|2025/296
|MEHMET ŞAHİN
|ALANYA
|ORHANKÖY
|197
|113
|284,85
|ALANYA
|ORHANKÖY
|197
|127
|1.334,58
|ALANYA
|ORHANKÖY
|178
|170
|55,29
|2025/297
|BAYRAM ARSLAN
|ALANYA
|ORHANKÖY
|251
|16
|602,18
|ORHANKÖY
|256
|63
|82,38-259,29 PİLON YERİ
|2025/298
|HAMZA UYAR
|ALANYA
|ORHANKÖY
|256
|13
|71,88
|ORHANKÖY
|256
|1
|625,38
|2025/299
|FAHRİ YÜKSEL
|ALANYA
|ORHANKÖY
|256
|52
|340,52
|ORHANKÖY
|256
|48
|534,44
|2025/300
|HANİFE ARSLAN
|ALANYA
|ORHANKÖY
|224
|5
|1.306,89
|2025/301
|FATMA DEMİRTAŞ
|ALANYA
|ORHANKÖY
|256
|44
|736,22
|2025/302
|HÜSEYİN YURTTAŞ
|ALANYA
|ORHANKÖY
|256
|144
|159,91
|2025/303
|BİLAL ŞAHİN
|ALANYA
|ORHANKÖY
|234
|5
|377,85
|2025/304
|SELVİNAZ ŞEVİK
|ALANYA
|ORHANKÖY
|197
|143
|428,37
|2025/305
|FATMA ARSLAN
|ALANYA
|ORHANKÖY
|251
|12
|29,42
|2025/306
|HALİT UYAR
|ALANYA
|ORHANKÖY
|256
|7
|38,28
|2025/307
|FATMA GENÇ
|ALANYA
|ORHANKÖY
|256
|61
|380,11
|2025/308
|MEHMET ŞAHİN
|ALANYA
|ORHANKÖY
|256
|38
|1.868,12
|2025/309
|ALİ EREN UYAR
|ALANYA
|ORHANKÖY
|251
|6
|4.139,99
|2025/310
|SAFİYE ŞENGÖZ
|ALANYA
|GÜNEYKÖY
|196
|48
|2.823,77- 349,33 PİLON YERİ
