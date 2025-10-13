T.C. ACIPAYAM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/173

Ort. Gid. Satış 03/10/2025

Konu :İLAN

Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesinin19/07/2023 Tarih, 2022/947 Esas ve 2023/1217 Karar sayılı kararıyla satışına karar verilenaşağıda yazılı taşınmazlar Memurluğumuzun yukarıda yazılı dosyasından 1. Satış günü 23/02/2026-02/03/2026 tarihleri arasında, satılamadığı takdirde 2. Satış günü olan30/03/2026-06/04/2026 tarihleri arasında karşılarında yazılı saatte belirlenen fiyatlar ile açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalında (esatis.uyap.gov.tr) satılacaktır.

1- Acıpayam İlçesi Yumrutaş Mahallesi339 ada 7 parsel 6.320.600,00 TL saat 13:30

Hissedar Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş Mah. nüfusuna kayıtlı Ramazan ve Ümmügülsüm oğlu/kızı, 01/05/1977 Acıpayam d.lu, NURAY ARSLAN'a, Hissedar Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş Mah. nüfusuna kayıtlı Ramazan ve Ümmügülsüm oğlu/kızı, 07/04/1976 Acıpayam d.lu, TÜLAY DIDELOT'a, Hissedar Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş Mah. nüfusuna kayıtlı Ramazan ve Ümmügülsüm oğlu/kızı, 03/05/1980 Acıpayam d.lu, GÜLDALİ ARSLAN'a, ve Hissedar Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Yassıbağ Mah. nüfusuna kayıtlı Ramazan ve Ümmügülsüm oğlu/kızı, 10/03/1974 Acıpayam d.lu, FATMA DİKMEN'e,tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu satış ilanı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02311421

#ilan.gov.tr