T.C. ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ

2022/227306 ESAS

İİK. 128. Md. GÖRE KIYMET TAKDİR RAPORUN İLANEN TEBLİGİ

İPOTEK ALACAKLISI :ŞİNASİ TEMUR 60604242060 TC Nolu

ADRESİ : DD. Deshmoret E Gollakut Hajvali Priştine/Kosova Cumhuriyeti

DEĞER KONULAN TAŞINMAZ TAPU KAYDI : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 5069 ada, 15 parselde kayıtlı, 20 numaralı bağımsız bölüm.

BİLİRKİŞİ RAPORU TARİHİ ve KONULAN DEĞER : Müdürlüğümüzün 2022/227306 Esas sayılı dosyası talimatı gereği ANKARA GAYRİMENKUL İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2020/772 Tal.Sayılı dosyasından yapılan 26/11/2024 Tarihli Bilirkişi Raporunda taşınmaza 1.200.000 TL kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmaza bilirkişi vasıtasıyla İİK. 128. maddesine göre belirtilen tarihte belirtilen değer konulmuştur. Taşınmazın fiili durumu, imar durumu ve evsafı dosyada mevcut kıymet takdiri raporunda gösterilmiştir. Muhatap taşınmazın maliki borçlunun yazılı adresine gönderilen kıymet takdir raporu bila tebliğ iade edilmiş olup,

7201 sayılı Kanun'un 28 ve müteakip maddeleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.04.2019 tarihli 2015/10-2878 E. 2019/456 K. Sayılı kararı gereğince kıymet taktir raporunun ve 18/08/1997 tarih 4896 yevmiye numaralı ipotek şerhi bulunmakla ipotek alacağının devam edip etmediği devam ediyorsa satışa muvafakat edilip edilmediğinin bildirilmesi İLANEN tebliğine karar verilmiştir.

İş bu İlanın gazetede ve İnternet haber sitesinde neşrinden itibaren 15 gün içinde kıymet taktiri raporuna bir itirazınız varsa İcra Mahkemelerine bildirilmesi ve itiraz edildiğine dair alınacak derkenarın icra dosyasına intikal edilmesi hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 15.09.2025

