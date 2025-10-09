İLAN

T.C. ALANYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/222 Esas

DAVALI : DARREN DİXON Mahmutlar Mah. Barbaros Cad. Türkyılmaz Apt. No:123 D:1

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/01/2026 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

BİLİRKİŞİ RAPORU:

GEREKÇELİ SONUÇ :

Dava konusu; Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi 479 ada 3 parseldeki 2 adet

bağımsız bölüm konut/mesken olan taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmadığından, SATIŞ

YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ gerektiği, taşınmazların herbirinin keşif tarihli değerinin arsa payı dahil, 4.450.000,00 TL olduğu, kanaatindeyiz. Yüce Mahkemenin takdirlerine saygılarımızla arz ederiz. 12.05.2025

DAVA DİLEKÇESİ:

ALANYA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACILAR : 1-ANN JOSEPHİNE KİNG

Mahmutlar Mah. Barbaros Cad. Türkyılmaz Apt.No:123 D:4

2- JACQUELİNE DİXON DEVOY

VEKİLİ : Av. Ahmet DELİKANLI - Av. Mehmet AKDAĞ- Av. Leyla KIR

DAVALI : DARREN DİXON Mahmutlar Mah.Barbaros Cad. Türkyılmaz Apt.No:123 D:1

KONU :Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi İstemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1.Davalı taraf ile müvekkillere ;Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros cd. 479 ada 3 parselde yer alan 2 adet mesken vasıflı bulunan taşınmaz miras bırakan babaları Patrick Leo Dixon üzerinde kayıtlıdır .2.Söz konusu taşınmazların, taraflar arasında anlaşarak paylaştırılması yahut satılması mümkün olmadığından taşınmazın ortaklığın satış yoluyla giderilmesini yine kaim taşınmaz üzerine davalıdır şerhi işlenmesini isteme zorunluluğu doğmuştur. 3.Taraflar paydaş olup söz konusu taşınmazın kullanımı geçmişten bu güne kadar sürekli olarak taraflar arasında sorun yaratmıştır. Müvekkillerimiz aile arasında sorun yaratmamak adına bu güne kadar sorun çıkartmak istememesine karşın sorunun artık çekilmez olup paydaşlığın devamı müvekkillerimiz açısından imkansız hale gelmiştir. Taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından satış suretiyle ortaklığın giderilmesini isteme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK,HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER : 1- Taşınmaza Ait Tapu Kayıtları, 2- Nüfus Kayıtları, 3- Keşif, 4- Bilirkişi incelemesi, 5- Tanık beyanları, 6- Yemin ve her türlü yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ;

Ortaklğın satış yoluyla GİDERİLMESİNE, Anılı taşınmazlar üzerine DAVALIDIR ŞERHİ İŞLENMESİNE, Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraflara TAHMİLİNE karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Basın No: ILN02306301

#ilan.gov.tr