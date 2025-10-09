ESKİŞEHİR İLİ MİHALIÇÇIK İLÇESİ

MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAMULAŞTIRMA İLANI

Baba adı Mustafa olan Binnur ÇEVİK'in ve Baba adı Mustafa olan Sevgi GÜNEŞ'in Maliki olduğu Eskişehir İlimiz, Mihalıççık İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 643 ada 10 parsel Tarla vasfındaki 401,94 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz ve Yunusemre Mahallesi, 644 ada 8 parsel Bahçe Vasfındaki 1.853,14m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz Mihalıççık Belediye Encümeninin 19.09.2025 tarih ve 66 sayılı Kararı ile kamulaştırılması kabul edilmiştir.

2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesine istinaden pazarlıkla satın alınması işlemlerinin görüşülmesi için tebligatın elinize ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Belediyemize müracaat etmeniz hususunda tarafınıza gönderilen Pazarlık İçin Satın Alma Davetiyesi gönderilmiş ve adresinizde bulunamaması ve Adres kayıt sisteminde de yerleşim adreslerinin tespit edilememesi üzerine tebligata elverişli herhangi bir adresin tespit edilememesinden dolayı adreslerinin meçhul kalması nedeniyle tebligat kanunu hükümleri dahilinde kamulaştırma kararının gazete ile ilanen tebliği gerekmektedir.

Buna göre, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereği yukarıda adı geçen hissedarların 15 gün içinde uzlaşma görüşmesi yapılmak üzere Mihalıççık Belediye Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.



İlanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02308086

