T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/112 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili Bergama ilçesi Hamzalısüleymaniye mahallesi

MEVKİİ : Kavaklı

ADA NO : 106

PARSEL NO : 27

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 562,03 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Pakize Balta, Kevser Türkoğlu, Mahiye Çalıkuşu, Dilek Kaçak, Hasbiye Erkan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/112 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.09.2025

Basın No: ILN02306612

#ilan.gov.tr