07 Ekim 2025, Salı
T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 07.10.2025 00:00 Güncelleme: 07.10.2025 00:01
ESAS NO: 2025/117 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili Bergama ilçesi Durmuşlar mahallesi
MEVKİİ : Köykenarı
ADA NO : 121
PARSEL NO : 18
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 568,31 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nuray Pançar, Hüseyin Doktur, Nurgül Yıldırım, Birgül Dallık
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/117 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.09.2025
Basın No: ILN02306604
#ilan.gov.tr