T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2025/117 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili Bergama ilçesi Durmuşlar mahallesi

MEVKİİ : Köykenarı

ADA NO : 121

PARSEL NO : 18

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 568,31 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nuray Pançar, Hüseyin Doktur, Nurgül Yıldırım, Birgül Dallık

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/117 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.09.2025

Basın No: ILN02306604

#ilan.gov.tr