T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/924 Esas 24.09.2025

İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında yargılaması sonucunda; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Dereköy(Yeşildere) mahallesi, 384 parsel sayılı taşınmazın paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, dava konusu 160/5 parsel yönünden açılan davanın feragat nedeniyle reddine, davalılar Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşildere Mah/köy, 21 Cilt, 10 Aile Sıra No, 47 Sırada Nüfusa Kayıtlı, Mevlüt Ve Keziban oğlu, 30/05/1975 doğumlu, Ufuk Oktay ile Denizli İli, Acıpayam ilçesi, Yeşildere mah, 21 Cilt, 10 Aile sıra no, 59 sırada nüfusa kayıtlı, Mevlüt ve Keziban oğlu, 15/01/1987 d.lu Mutlu Oktay'ın yokluğunda karar verildiği, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetenini ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, vurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02305742

