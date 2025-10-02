T.C.

İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/634 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 2134 ada 3 parselde kayıtlı 1.420,00 m² yüzölçümlü, 518000/17812480arsa paylı, B Blok 1. Kat, bağımsız bölüm 2 nolu mesken nitelikli taşınmaz.Satışa Konu Taşınmaz; Meskenin bulunduğu bina Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 4 Normal Kat olmak üzere toplam 6 katlı binanın 1. Katında yer almakta olup, ara kat dairedir. Mesken 3 oda, salon, mutfak, koridor, kiler, banyo, ebeveyn banyo, kiler ve 2 balkondan ibaret olup, 119,15 m² kullanım alanlıdır.Adresi : Atıfbey Mahallesi, Çolak Molla Mümin Hoca Sokak, Şevket Kahya Apartmanı, No:68, B Blok, Kat:1, Daire:2,Gaziemir / İZMİRYüz ölçümü : 1.420 m2 (Ana Taşınmaz yüz ölçümü)Arsa Payı : 518000/17812480İmar Durumu : Gaziemir Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nün 22.05.2025 tarih 129779 sayılı yazısında, "Tarafımızca yapılan incelemede; 2134 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 73. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nun 16.07.2012 tarih ve 2012/3434 sayılı kararı ile onaylanıp 05.08.2012 tarih ve 28375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilen Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nda kalmadığı tespit edilmiştir." Gaziemir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün 1425 sayılı imar durumunda; " Söz konusu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam 5 kat, Ticaret Bölgesi (Üst katlarda konut olabilir) alanda kaldığı belirtilmiştir. Kıymeti : 6.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Beyan Taşınmaz Üzerinde: Yönetim Planı: 24/04/2009 (30/04/2009 tarih, 2677 yevmiye nolu)

(İİK m.114 ve m.126)

