02 Ekim 2025, Perşembe
İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 02.10.2025 00:00
T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/987 Esas
Konu: Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğe karar verilmesi istenen ThodormichaelGarknon'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO: 25667022684
ADI SOYADI: THODORMİCHAELGARKNON
BABA ADI: HARBAY
ANA ADI: SOFYA
DOĞUM TARİHİ: 26/04/1975
DOĞUM YERİ:İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ
Basın No: ILN02304275
