T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/987 Esas

Konu: Gaiplik

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğe karar verilmesi istenen ThodormichaelGarknon'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 2 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu birinci kez ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO: 25667022684

ADI SOYADI: THODORMİCHAELGARKNON

BABA ADI: HARBAY

ANA ADI: SOFYA

DOĞUM TARİHİ: 26/04/1975

DOĞUM YERİ:İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ

Basın No: ILN02304275

#ilan.gov.tr