02 Ekim 2025, Perşembe
GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1041 Esas NURİ YÜCEL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilengaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 33346555262
ADI SOYADI : TOMAK -
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1877
DOĞUM YERİ : ÇANDIRÇALIŞ
