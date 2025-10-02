İ L A N

T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1041 Esas NURİ YÜCEL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilengaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 33346555262

ADI SOYADI : TOMAK -

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1877

DOĞUM YERİ : ÇANDIRÇALIŞ

