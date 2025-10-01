İLAN

İSTANBUL ANADOLU 9. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2010/624

KARAR NO : 2012/548

Davacı EROL KAMİL TOPUZ ile Davalı LUİSE KOPUZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

1-DAVANIN KABULÜNE,

2-Mehmet ve Emine'den olma, 04/11/1963 doğumlu davacı EROL KAMİL TOPUZ ile Gürcistan uyruklu LUİSE TSATSAHASVİLİ'nin BOŞANMALARINA,

3-Talep edilmediğinden nafaka ve tazminat konularında karar oluşturulmasına YER OLMADIĞINA,

4-Davacı tarafça yapılmış olan (34,30 TL. harç toplamı, posta ve müzekkere toplamı 24,20 TL, gazete ilan ücreti 123,07 TL)ki toplam181,57 TL. Yargılama giderinin davalıdan alınarak DAVACIYA VERİLMESİNE,

5-Davalı tarafından yapılan herhangi bir masraf olmadığından bu konuda karar oluşturulmasına YER OLMADIĞINA,

6-Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 4,00 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad KAYDINA,

7-Mahkememiz kararı kesinleştiğinde karar aslından 2 suretinin ilgili Nüfus Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

İlişkin olmak üzere mahkememiz kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyizi mümkün olmak üzere davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup, usülen anlatılmış olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı LUİSE KOPUZ' un dava boyunca adresi tespit edilemediğinden, karar davalıya ilanen tebliğ olunur.

İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi (15 gün) içerisinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşecektir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02/09/2025

Basın No: ILN02303247

#ilan.gov.tr