AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kanlıca ve Selçuklu Mahallelerinde bulunan toplam 3 (üç) adet arsa vasıflı taşınmazımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak "açık teklif (açık arttırma)" usulü ihale ile satılacaktır.

Madde 2- İhale konusu satışı yapılacak olan taşınmazların; Mahallesi, ada ve parsel numarası, alanı, vasfı, muhammen bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

S.

NO MAHALLESİ ADA PARSEL

ALANI

(m²) VASFI

MUHAMMEN

BEDELİ - ₺

GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI - ₺ 1- KANLICA 3721 4 615,68- Arsa 7.757.568,00- 232.727,04- 2- KANLICA 1870 9 499,82- Arsa 6.597.732,00- 197.931,96- 3- SELÇUKLU 1123 13 349,89- Arsa 5.694.459,75- 170.833,79

Madde 3- İhale 15/10/2025 Çarşamba günü saat 14.00' da başlayacak olup, yukarıda belirtilen sıra numarası ile Afyonkarahisar Belediyesi Encümen Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. (İhale Komisyonu Belediye Encümenidir.)

Madde 4- Katılımcıların ihaleye katılabilmesi için 15/10/2025 Çarşamba günü Saat 10:00'a kadar madde 6'da istenilen asıl başvuru belgelerini Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (1. Kat) teslim edeceklerdir. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır. Posta ile yapılan müracaatlarda ise gecikmelerden dolayı Belediyemiz sorumlu olmayacaktır. Saat ayarında, T.R.T. saat ayarı esas alınacaktır.

Madde 5- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde (1. Kat) görülebilir.

Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan 3 (üç) adet muhtelif mahallelerdeki arsa vasıflı taşınmazlarımızın ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

Madde 6- İştirakçilerin satış ihalesine katılabilmesi için aşağıda istenilen asıl başvuru belgelerini 15/10/2025 Çarşamba günü Saat 10:00'a kadar Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (1. Kat) teslim edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

a-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

b-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

c-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

ç-) Nüfus Kayıt Örneği, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

d-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

e-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

f-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 1.000,00-)

g-) 2886 sayılı kanunun 84. maddesine göre kurum ihalelerimizden yasaklı olmadığına dair taahhütname

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

a-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)

b-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

c-) Ticaret Sicil Belgesi

ç-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

d-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

e-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

f-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 1.000,00-)

g-) 2886 sayılı kanunun 84. maddesine göre kurum ihalelerimizden yasaklı olmadığına dair taahhütname

h-) Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (ç), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

-Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

-İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02301464

#ilan.gov.tr