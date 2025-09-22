T.C.GÖLCÜK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SARAYLI Mahalle/Köy, 403 Ada, 10 Parsel, Fındıklık Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Saraylı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 722,95 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam (A-2), 2 kat,TAKS=0,25 ve KAKS=0,50olmak üzere Konut Alanında kalmaktaolup, yola terki bulunmaktadır

Kıymeti : 6.705.907,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:21

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:21

18/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

