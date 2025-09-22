T.C. KONYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANDIR

Mahkememiz 2023/125 Esas sayılı dosyasında 15/01/2025 tarihinde dava konusu "Konya İli, Karatay İlçesi, Sütçü Mahallesi, 32710 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile aynı yer 4 parsel sayılı taşınmazlardaki davalıların hisselerinin (bir kısım davalıların murisleri Mustafa Aksin, Adile Kar, Hediye Tabanlı, Hüsne Ölmez ve İbrahim Sözen'den intikal eden ve edecek hisseler dahil) tapu kayıtlarının iptali ile tüm takyidatlardan ari şekilde davacı Karatay Belediye Başkanlığı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Dava konusu taşınmazın (davalıların hisselerine tekabül eden) MÜLKİYET KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN 3.549.418,90 TL OLDUĞUNUN TESPİTİNE," belirlenen bedelin tapudaki hisseleri oranında davalılara ödenmesine şeklinde karar verildiği, davacı vekilinin ve davalı Emel Kar ile davalı Şükriye Kar'ın mahkememiz kararını istinaf ettiğinin 370***638 TC. Kimlik numaralı davalı Dönay Narinnalik, 536***094 TC. Kimlik numaralı davalı Esma Kar, 187***166 TC. Kimlik numaralı davalı Ömer Küçüksöker, 141***566 TC. Kimlik numaralı davalı Pınar Meşhedi'ye ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02297361

#ilan.gov.tr