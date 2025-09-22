T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2024/99 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/99 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Atatürk Mah.Arslanlı Mevkii, 1018 Ada, 460 Parsel, 1 Nolu Bağımsız bölüm.

Adresi : Atatürk mah. Erzincan

Yüzölçümü : 507,84 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat cephesi 20.27 m, İnşaat Derinliği 15.22 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 12.5 m , Kat sayısı 4, İnşaat tarzı Blok nizam ticaret alanı Kaks(emsal)2,40 taks:0,60 ruhsat tarihi 06/11/2013

Kıymeti : 5.554.425,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:31

19/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02298033

#ilan.gov.tr