PÜTÜRGE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/75 Esas

İLAN METNİ

Davalı Adı ve Soyadı : DAVALI ATİLLA YILDIZ (M***T, R***E oğlu **.**1980

doğumlu) TC:581*****178

Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından davalı aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan) davası gereğince; bilirkişi raporları davalıya tebliğ edilemediği, bu nedenle de davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen davalıya duruşma gününün 17/10/2025 gün, saat 10.10'a bırakıldığı, ziraat ve inşaat bilirkişi raporlarında; dava konusu taşınmazın "Keşif Tarihi (01/10/2024) itibariyle, taşınmazın mevcut hisse durumu, imar yasaları gereği ivaz ilavesi ile dahi taksimi mümkün olamayıp, satılarak ortaklığın giderilmesi gerektiği, tapu kaydına ve mirasçılık belgesine göre hissedarların hisse oranları olacağını; fen bilirkişi raporunda; dava konusu parselin 73,94 m² olup ana taşınmaz niteliği arsa olduğu görüldüğü, ilgi parselin tapu kaydında taşınmaz Memet YILDIZ adına göründüğü ancak dosyasında görüldüğü üzere Memet YILDIZ 12/10/2015 tarihinde vefat ettiği ve mirasçılık belgesine göre hisse dağılımı yapıldığı, dosyasındaki 10.05.2023 tarihindeki mirasçılık belgesine göre hisselidarlarına düşen pay; 1/5 hissesine karşılık 14,79m² yüz ölçümüne sahip Güllüzar YILDIZ,1/5 hissesine karşılık 14,79m² yüz ölçümüne sahip Yılmaz YILDIZ, 1/5 hissesine karşılık 14,79m² yüz ölçümüne sahip Yüsuf YILDIZ, 1/5 hissesine karşılık 14,79m² yüz ölçümüne sahip Atilla YILDIZ,1/5 hissesine karşılık 14,79m² yüz ölçümüne sahip Gülşen ASLAN hesaplandığını, bilirkişi raporlarına HMK 281. Maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediği takdirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu bilirkişi raporları yerine ilanen ihtar ve tebliğ olunur.