T.C. ÇANAKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/31 SATIŞ sayılı dosya

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz, Çanakkale, Merkez, Cevatpaşa Mahallesi, 664 Ada, 36 nolu parseldir. Vasfı "Arsa" olup 194,00 m2 alana sahiptir. Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Parsel, Çetin Emeç Caddesi'ne cepheli durumda olup cephe uzunluğu yaklaşık 10 mt'dir. Yapılan keşifte; parselin boş durumda olduğu, üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı, içerisinde 2 adet incir ağacı olduğu, geometrik olarak dikdörtgen şekilde olduğu, arazinin düz yapıda olduğu görülmüştür. Barış Caddesi'ne 75 mt, Ahmet Piriştina Caddesi'ne 600 mt, Özgürlük Parkı'na 1 km, Çanakkale Boğazı'na 1,5 km, Feribot İskelesi'ne 2,5 km, Havalimanı'na 3,5 km mesafede yer almaktadır.

Adresi : Cevatpaşa Mahallesi, 664 Ada 36 Parsel Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 194,00 m2

İmar Durumu: Konut Alanı, Ayrık-ikiz Nizam, H:4 kat

Kıymeti : 6.300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 2565 Sayılı kanun 28. Md gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:43

17/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02296798

